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Kitap Fuarı’nda müthiş final

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk, havadan görüntülendi. Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla gerçekleştirilen fuarı, 611 bin 444 kişi ziyaret etti.

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37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk, havadan görüntülendi. Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla gerçekleştirilen fuarı, 611 bin 444 kişi ziyaret etti.

Beylikdüzü’nde düzenlenen ve 10 Kasım’da başlayan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün sona eriyor. Kitap fuarının son gününde vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan ziyaretçinin katıldığı fuarda, çocuklar da aileleriyle birlikte kitap stantlarında gezdi. Çok sayıda vatandaş da kitap alışverişi yaptı.

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Öte yandan, son saatlerinde kitap fuarını gezmek için gelenleri çokluğu nedeniyle, araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı.

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Trafik polislerinin yoğun çabalarına rağmen yoğunluk, gece geç saatlere kadar devam etti. Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla gerçekleştirilen fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 611 bin 444 kişi ziyaret etti.

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Son güncelleme: android-time 23:2618.11.2018
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