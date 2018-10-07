Maden işçilerinin kuledeki eyleminde 3’üncü gün

Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketince işlerine son verilen 2 işçi, asansör kulesinde cuma günü başlattıkları eylemlerini 3'üncü günde de sürdürüyor.

Amasra’da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170’i sendikalı 205 işçi, ‘ekonomik kriz’ olduğu söylenerek, 22 Eylül’de işten çıkarıldı. Aradan geçen zaman içinde işçiler, alacakları olan 51 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kıdem tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla 5 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde maden ocağında eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak, eylem başlattı. Asansörün 50 metre yüksekliğinde duran işçiler, aşağıdaki arkadaşlarının uzattıkları iple yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Dün gece soğuktan üşüyen işçilere uyku tulumu da verildi.

‘PARAMIZI ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ’

Kulede bekleyen işçiler, zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak, durumları hakkında bilgiler verdi. İşçilerden biri, yapılan yayında, “Yaptığımız bu hak mücadelesinin 3’üncü gününde herkese selamlarımızı iletiyoruz. Eylememiz devam ediyor. Hala bir sonuç çıkmadı. Patronumuz direnişine devam ediyor. O ne kadar direnişine devam ederse etsin, biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hakkımızı alın terimizi alana kadar bu mücadelemizi yılmadan, aşağıda bizi destekleyen arkadaşlarımızın desteği ile sonuna kadar devam edeceğiz. Ne zaman sonlandıracağız? Çalıştığımız günlerin parasını alana kadar devam edecek. Madenci kimseye direnmiyor. Madenci çalıştı; alın terinin hakkının karşılığını istiyoruz. Bizim direnişle işimiz yok. Bizim paramızı versin. Biz de eylemimizi bitirelim. Eylemimiz sonuna kadar devam edecek. Sonu ne olursa olsun” dedi.

Kulenin dibinde 100 işçi, eylem yapan arkadaşlarına destek verirken, çevik kuvvet ekibi, 112 Acil Servis ekipleri ile Amasra Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi de hazır bekletiliyor. İşçilerin eylemine destek veren Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, “Kulede bekleyen işçilerimizin durumu gittikçe kötüye gidiyor ve şu anada kadar şirketten herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadı. Biz sendika olarak işçilerimizin sonuna kadar yanındayız. Onların alın terini alması için yanlarındayız. Buraya ne Bartın Valisi ne de Bartın AK Parti Milletvekili geldi. İşçilerimiz çok kararlı, paralarını alıncaya kadar buradalar. Yukarıda bekleyen 2 işçi arkadaşımıza aşağıda yine işte çıkarılan 100 işçimiz destek veriyor. Ayrıca halen şu anda şirkette çalışan işten çıkarılmayan 100’den fazla işçimiz var. Onlar da 2,5 aydır maaş alamıyor. Bunun neresinde adalet var? Bir an önce devlet büyüklerimizin bizim sesimizi duyması gerekir” diye konuştu.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)