Mahkeme: Katil eş ile birlikte yaşanması beklenemez

Sakarya’da 8 ay önce Suriye uyruklu hamile Emani Al-Rahmun ile 10 aylık oğlunu öldürülen katil Birol K.’nın eşi boşandı. Boşanmanın ardından açıklanan gerekçeli kararda, Katil Birol K.’nın eşinden birlikte yaşamasının hiçbir şekilde beklenemeyeceğini vurguladı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi’nde 7 Temmuz 2017’de Suriye uyruklu Emani Al-Rahmun isimli hamile kadın ve 10 aylık çocuğu vahşice öldürülmüştü. İncelemenin ardından hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Türkiye'yi ayağa kaldırılan olayla ilgili Birol K. ile Cemal B. tutuklanmıştı. Birol K. ile Cemal B.'nin Suriyeli kadını, aynı iş yerinde çalıştıkları kocasından ‘intikam almak için katlettikleri' ortaya çıkmıştı.

Bütün olanlardan sonra katil bir eşle evli kalmak istemeyen R.K. Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Geçtiğimiz günlerde karara çıkan boşanma davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Mahkeme gerekçeli kararda , Birol K.'nın suçunu itiraf ettiğini hatırlatarak, işlenen suçların toplumda büyük infial yaratacak boyutta olduğunu vurguladı.

Söz konusu suçun, ‘toplumun vicdanını derinden yaralayacak nitelikte olduğu ve bu nedenle R. K.'nın bu suçları işleyen Birol K. ile birlikte yaşamasının hiçbir şekilde beklenemeyeceği’ belirtildi.

Katil eş Birol K.'nın işlediği suçların toplum üzerindeki etkisinden olumsuz etkilendiği evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi. R.K.‘nın nafaka talep etmediği için nafaka verilmediği de belirtildi.