Mahkemeden emsallik duba kararı

Mersin'de Avukat Aslan Küçük, çıkmaz sokaktan ana caddeye geçmek için yaya kaldırımını kullanan motorlu araç sürücülerine karşı başlattığı hukuk savaşını tam 2 yıl sonra kazandı. Belediyenin, 4 adet yeni duba dikmesiyle sorun çözüldü. Küçük, “Gelişmiş bir ülkede vatandaşın dilekçe vermesine bile gerek kalmaz” diyerek yaşanan durumu özetledi.

Avukat Aslan Küçük, kendi ofisinin de bulunduğu Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi 5222 nolu çıkmaz sokağın, motorlu araçlar sürücülerince yaya kaldırımından yaya güvenliğini de tehlikeye atarak İstiklal Caddesi'ne geçiş için kullanılması üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçe ile başvurdu.

BİRKAÇ AY SÜREN BÜROKRATİK

2016 yılının Kasım ayında verdiği dilekçenin işleme konularak motorlu araçlar sürücülerinin yaya kaldırımından gitmesini beklerken belediye, Nisan 2017'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı aldırarak sokağı tek yönlü araç trafiğine açtı.

MAHKEME UKOME KARARINI İPTAL ETTİ

Avukat Küçük, belediyenin bu kararına tepki göstererek Mersin 1. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Küçük ayrıca, Trafik Şube Müdürlüğü'nden bir inceleme de talep etti. Trafik polisleri de yaya kaldırımında yaya güvenliğinin tehdit edildiğini belirledi. Mersin 1. İdare Mahkemesi 21 Şubat 2018'de aldığı kararla UKOME kararını iptal etti.

BELEDİYEYE YENİDEN DİLEKÇE

Avukat Küçük, bu kez mahkeme kararının uygulanması için belediyeye dilekçe ile başvurdu. Belediye, 1 aylık süre istedi ancak kararı yine uygulamadı. Bunun üzerine Küçük, geçtiğimiz Temmuz ayında belediye başkanı ve bürokratlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 YILIN ARDINDAN DUBALAR KONULDU

Savcılığın, soruşturma izni için valiliğe başvurması üzerine belediye, 28 Ekim 2008'de, 5222 nolu çıkmaz sokağın İstiklal Caddesi ile kesiştiği noktaya 4 adet duba koyarak motorlu araç geçişlerini önledi.

YAŞANANLARA İSYAN ETTİ

Yaşanan olaya isyan eden Avukat Aslan Küçük “Böyle bir ihmalin giderilmesi için benim 2 yıl uğraşmam mı gerekirdi? Gelişmiş bir ülkede vatandaşın dilekçe vermesine bile gerek kalmaz. Belediye gelir, oradaki ihmali, trafik ihlalini engeller. Bizim bu sorunu çözmemiz, birkaç duba diktirmemiz için dilekçe vermemiz mi gerekiyordu? Hadi dilekçe verdik, mahkemeye başvurmamız mı gerekiyordu? Hadi mahkemeye başvurduk, mahkeme kararını uygulamadılar diye savcılığa suç duyurusunda bulunmamız mı gerekiyordu” şeklinde konuştu.