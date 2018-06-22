Meral Akşener Esenyurt’ta!

Üsküdar konuşması sırasında elektrikleri kesilen Akşener, Küçükçekmece ve Avcılar'ın ardından Esenyurt'ta halka sesleniyor. Esenyurt'ta İYİ Partililer miting alanına sığmadı. Miting alanındaki kalabalık kadar dışarıda da katılımcı olması dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, tüm engellemelere rağmen İstanbul programına devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Esenyurt’ta yapmış olduğu konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

“Önümüzde bir seçim var. Ve siz karar vereceksiniz. Hem Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, hem milletvekili. Ya tek adamın dudağına sıkıştırılmış bir gelecek. Ya da güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Ben biliyorum ki bu karar Türkiye'nin hayrına olacak. İnşallah sandıklar açıldığında Türkiye'nin geleceğinin iyi olacağı, Ampulün patlayıp, güneşin doğduğu bir gün olacak.

İYİ Parti kurulmasaydı ve ben sizin imzanızla aday olmakta diretmeseydim. Bugün Erdoğan'ın birinci turda kaç oy alacağı harici başka bir şey duymayacaktık ekranlarda. İyi ki size güvenmişim ve aday olmuşum.

Bir seçime gidiyoruz. İktidar savaşa gidiyormuş gibi lanse ediyor. Onlar harici herkese hakaret gırla. Buraya gelirken bir ziraat mühendisi kardeşimiz dert yakındı. Dedi ki ‘tarımı öldürdüler, biz 10 yıldır işsiziz'. Tarım ürünleri pahalıya mal oluyormuş. Olur tabi çiftçilerimiz mazotu pahalıya alıyor.

Mardin önceden canlı hayvan ihracatı yapardı, bütün dünyaya. Şu an Mardin'de Angus ineği yiyorlar.

25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsunuz. Her şeyi yandaş müteahhite yaptırdınız. Geçtiğiniz taktirde fahiş fiyat veriyorsunuz. Geçmezseniz, zaten o sizin cebinizden alınıyor.

Erdoğan her yerde yalan söylüyor. Bugün diyor ki “Meral Akşener, MİT'i satacakmış” böyle bir yalan olabilir mi? Bu kuyruklu yalan.İsraf öyle başını aldı gitti ki, sizin cebinizden itibar yapıyorlarmış. Atatürk Orman Çiftliği'ni hallettin, şimdi Okluk Koyu'nun içine tükürüyorsunuz. Neymiş yazlık saray yapıyorlarmış. Kalacağın süre ne kadar ki? Oradaki bütün doğanın dengesini bozdun.

AYRINTILAR GELECEK….