Meral Akşener: Atatürk resimleri ve Türk bayrağı kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener katıldığı canlı yayın programında açıklamarda bulundu. Akşener terörle mücadele hakkında, "Habur rezaletini ben yapmadım. 2010 yılıydı, çadır mahkemelerinden Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağı çıkartıldı. Teröristler rahatsız olmasın diye bunlar yapıldı" dedi.

Akşener’in konuşmasından satırbaşları şöyle;

FETÖ İDDİASI

“Aynı şeyi söylersem TV’nize bir şey olmaz değil mi? Dedikodu yapmak bir Başbakan’a yakışmaz. İftira atan şerefsizdir. İki senedir bunu söyleyen adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor.”

KANDİL OPERASYONU VE TERÖRLE MÜCADELE

“Terör örgütünün imhası amaçlı davranışları sorgulamayız. Benim itirazım dışpolitikadaki her şey terörle mücadeledeki her şey iç politikaya malzeme edilmemelidir. Kandil’e gidiyoruz demek şehitleri arttırabilir. Bunu iç politikaya malzeme etmemek gerekir.

Habur rezaletini ben yapmadım. 2010 yılıydı, çadır mahkemelerinden Atatürk’ün resmi ve Türk bayrağı çıkartıldı. Teröristler rahatsız olmasın diye bunlar yapıldı. Yaz kızım denildi… O dönemde bizim 726 şehidimiz var. Beyfendiler bunları unuttu.

Ben terör mücadelesini ciddi bir iş olarak görürüm. PKK, FETÖ ve IŞİD’le mücadele ciddi bir iştir. Bu ciddi işlerin gayri ciddi bir tavırla ortaya konulmasını yanlış buluyorum.”

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İYİ PARTİ’NİN SEÇMEN KİTLESİ

“Bugüne kadar Doğu'da seçmen HDP ile AKP arasına zorlanıyordu. Batı'da ise CHP ile AKP arasında bir seçime zorlanıyordu. Şimdi İYİ Parti iyi bir alan oluşturdu. AKP'nin oy oranını yüzde 47 olarak alırsak, 33'ü Erdoğan'a aidiyet duyan insan kitlesi. Bir diğeri AKP'den yorulmuş insanlar, bu insanlar yol arıyor ama Erdoğan'ın yıpranmasını istemiyor. Bir diğeri ise daha önce muhalefete de oy vermiş insan kitlesi. Ama daha önceki seçimlerde oy verdikleri muhalefet, onları hayal kırıklığına uğratmış. Bu 3 seçmen tipinden, bize yönelen tarafını sayarsak birinci seçmen kitlesi daha önce muhalefet tarafına geçen kitle, ikinci kitle Erdoğan'ı seven sayan ama yıpranmasını istemeyen kitle.”

“MİLLET İTTİFAKI MECLİS’TE DE DEVAM EDECEK”

“İkinci tura CHP'nin adayı kalırsa destekleyeceğimizi en başında ifade ettik. Bunda bir değişiklik yok. Millet İttifakı'nın da Meclis’te devam etmesini diliyorum.”

“MEMLEKETTEKİ KÖY OKULLARI BİTİK, GİDİP KAMBOÇYA’YA OKUL YAPMIŞLAR”

“TİKA'yı kapatacağız diye bir beyanımız yok. Şöyle bir beyanımız var: “AFAD'ından başka arpalık kurumlara, bunları tek tek gözden geçireceğiz. Ben sadece YÖK'ü kapatacağımızı ve TRT'yi satacağımızı” söyledim. TİKA'yı inceledik ve çıkan sonuç TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor, faturasız. Bu paranın nereye gittiği belli değil. 6,5 milyar doları vergilerimizden gidiyor.

Bu akşam Diyarbakır'a gideceğim oradaki köy okullarına bakın, Kocaeli'deki köy okullarına bakın bitik halde. Ama Kamboçya'ya ilkokul yapmışlar. Bu kurumlar bu kadar büyük paraları nerelere harcadıklarının hesabını vermek zorunda.

TİKA için ‘Pensilvanya'dan talimat aldı’ dedi Başbakan. Devlet yönetimi ciddi iştir. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı emrinizde. Birer talimatınıza bakar inceletmeniz. İnceletin madem tutuklayın beni.”

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“BİR DEFAYA MAHSUS SİLECEĞİZ”

“4,5 milyon insanın kredi borcu var. 100 TL’lik borçlar, 10 TL’ye satılıyor zaten bankalar tarafından. Bunlar para alıp batırmışlar değil, günlük hayatını devam ettirebilmek için almışlar. Şehit aileleri var, gazi aileleri var. Biz bunların tamamını sileceğiz. Bu sadece 8 milyar TL tutuyor. Bir defaya mahsus. 2018 Bütçesi'nin yüzde biri. Bakanların torunlarının, gelinlerinin araç kirası fiyatı.”

“MODERN KALKINMAYI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

“Sayın Erdoğan her şeyi biliyor. Ekonomi, müfredat, eğitim… Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem, ekonomistleri yöneteceğim. Merkez Bankası'na faizi indir, kaldır demeyeceğim, denmemesi lazım zaten siyasetçiler tarafından. Türkiye uzun bir zamandır hiçbir şey üretmiyor. Dünya, endüstri 4.0'ı konuşurken, biz sanayisizleştirildik.

2,5 trilyon dolar vergi toplandı. Teknoloji konusunda bir yatırım yapıldı mı? Fabrika yapıldı mı? Tarımda Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Bugün geldiğimiz noktada Konya'da 800 milyon dolarlık buğday alınmış.

Dünyada bütün ülkeler çiftçileri koruyor, biz çiftçileri küstürüyoruz. Kalkınma kırsaldan başlamalı. Böyle bir model olmalı, ben bundan söz ediyorum. Türkiye'nin en büyük projelerini müteahhitlere yaptıracaksınız, hazine garantisi, müşteri garantisi vereceksiniz. Millet Kıraathanesi'ni kendiniz yapacaksınız. Devlet böyle bir şey değil.”

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YILDA 50 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILACAK

“Yılda 50 milyar dolar üretime yönelik yatırım yapacağız. İstihdam sağlamaya yönelik. İnovasyona yönelik mesela destek veriyoruz, ama pazar desteği vermiyoruz ülke olarak. Mevzuat buna uygun değil bunu düzelteceğiz. Asgari ücret konusunda bizim farkımız en hazırlıklı siyasi parti olmamız. Ekonomi kadromuz çok iyi. Sosyal politikalar kadromuz çok iyi. Durmuş Yılmaz, Ayfer Yılmaz gibi isimleri tanıyorsunuz, boş vaatler içine girmez bu isimler.

Türkiye yoksullaştırılıyor, bu yolsuzluk üzerinden siyasi rant sistemi var. Bu sistemi bitireceğiz o zaman pazar hareketlenecek.”

EĞİTİMDE YAPILACAKLAR

“Mardin'den Aziz Sancar çıktı. İzmit'te doğmuş küçük bir memurun kızı Meral Akşener'i siyasetçi yapan sistemi ortadan kaldıran bir eğitim politikası var. Eğitim sınıflar arası geçişkenliği sağlayan bir şeydir artık böyle değil. Şimdiki zamanda öğrenciler, öğretmenlere not veriyor. Müfredatın sürekli değişmediği, sorgulayan, bilimsel bir kafası olan öğrencilerin yetiştiği bir eğitim politikası vaat ediyoruz.”

İYİ PARTİ’NİN SAĞLIK POLİTİKASI

“Daha küçük ve hastanın daha rahat ulaşabileceği bir sağlık politikamız var. Şehir hastanelerine garanti verilmiş, doktorlar burada esir. Doktorlara performans sistemi geldi. Hasta bakma sayısı, iğne yapma sayısına bakılıyor. Doktorla hasta karşı karşıya getirildi. Doktorlar dayak yiyor, hastalar bakılmıyor. Üniversite hastanelerinin içi boşaltıldı. Üniversite hastanesi hem öğrenci yetiştirir, hem önemli hastalıkları tedavi eder. Şimdi gidiyorsunuz malzeme yok. Sağlık konusu küçük hastalıklarda iyi ama ölümcül hastalıklarda durum çok kötü.”

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BEDELLİ ASKERLİK

“İlker Başbuğ'un başlattığı daha profesyonel ordu sistemi devam ediyor. Ama biz asker milletiz. Her evden asker çıkmasının manevi yönü var. Biz gençlerimize kısaltılmış ama bir şeyler de öğrenen bir askerlik planlaması yaptık. Gençler zor buldukları işten atılma korkusuyla askere gidemiyor.

Bunu çözeceğiz planlamalarımızı yaptık. Seçildikten sonra bedelli için orduya zafiyet vermeyecek bir sistem bulursak niye olmasın?

Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi, GATA'nın açılması bizim birinci önceliğimizdir. Çocukları FETÖ'ye kaptırdıysanız suç sizindir, binalara savaş açamazsınız. Liselerdeki 13-14 yaşındaki çocukları FETÖ'ye kaptırmayın. Çocuklar birilerinin eline düşmüşse siz suçlusunuz. O gariban çocuklar, 5 günlük erler müebbet alabilir mi? Komutanına ‘Hayır' diyebilir mi? Bu komutanları oraya getirenler nerede?

Gençlere iş vermek, devletin görevidir. Çocuklar mezun olunca ailesinden para almamak için sabah yatıyorlar, gece uyanık oluyorlar. İş bulana kadar 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğiz. Bunun kaynağını da söyleyeyim size, devletin satın alma olayını tek elde toplayacağız, oradan para gelecek. TRT'yi özelleştireceğim 2,5 milyar TL’de oradan geliyor. TRT'de ahmaklar zengin ediliyor. Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. 4 milyon Suriyeli’nin ülkesine dönmesini sağlayacağız. 150 milyar TL de oradan geliyor o da cepte. 8 milyar TL de bakan yakınlarının araba kiraları, ev kiralarından geliyor.”

“ŞIRNAK’LA EDİRNE AYNI SORUNLARA SAHİP”

“Kürt sorunu derseniz, Kürtlerin bir sorun olduğunu bilinçaltına işlersiniz. Bu etnik ayrıştırmaya girer. Biz buna bir karar vereceğiz. Demokrasinin tam ve kamil uygulandığı ülkede siz bireysel özgürlükler üstünden sopa yer misiniz?

Kürtlerin bütün sorunlarının bir grubun cebinde olduğu söylenirse, bu demokrasiye hakarettir. Bunun daha dün şikayet edilen ağalık sisteminden ne farkı var? Şırnak'taki birinci sorunla, Edirne'deki birinci sorun aynı ‘genç işsizliği’.”