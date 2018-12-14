Mersin Barosu Başkanı: Çölaşan ve Doğru’nun FETÖ ile ilişkilendirilmesini aklımız almıyor

Mersin Barosu Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz, katıldığı konferansta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeşilboğaz “Muhalif olan, özgürce düşüncesini ifade etmeye çalışan insanlar tutuklanıyor. Ülkemiz iyi bir sınav vermiyor. Bu durum 21. yüzyıldaki Türkiye’ye yakışmıyor. Hukuk bir güç aracı, öç alma aracı olarak görülüyor. Bizler barolar olarak buna bir dur demenin vakti geldi diyoruz.Amacımız kimseyi hukuktan ve adaletten yoksun bırakmamak” dedi.

Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun FETÖ ile ilişkilendirilmesine tepki gösteren Baro Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz, “Muhalif olan, özgürce düşüncesini ifade etmeye çalışan insanlar tutuklanıyor. Ülkemiz iyi bir sınav vermiyor. Bu durum 21. yüzyıldaki Türkiye'ye yakışmıyor. İfade özgürlüğü güzel ama ifadeden sonraki özgürlük daha güzel. Devlet ifade özgürlüğünü ve ifadeden sonraki özgürlüğü garanti etmek zorunda. Önemli olan budur. Gazeteciler toplumun sesidir. Vahim olan boyut; bugün söylediğiniz bir şey suç olmayabilir ama 3-4 sene sonra sizin pozisyonunuza göre suç olabiliyor. Biz bunu istemiyoruz. Söylediğiniz bir şey suçsa, bununla ilgili soruşturma şimdi yapılır, şu andaki düzleme göre karar verilir. 3-4 sene sonra değil.” diye konuştu.

Başkan Yeşilboğaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Tutuklamaların çoğu öç alma kültüründen geldiği için kumpasa gidiliyor. Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun FETÖ ile ilişkilendirilmesini aklımız almıyor. Dün Türkan Saylan'a yapılan ahlaksızca davranış, bugün Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya yapılıyor. Bunu Türkiye'ye inandıramazsınız. Bu FETÖ ile olan mücadeleye ciddi anlamda zarar veriyor. Hükümet yanlısı kanalları da izledim. Onlar da aynısını söylüyor. Bu iki isimin FETÖ ile yan yana getirilmesi işi sulandırmıştır. Toplumdaki FETÖ mücadelesi farklı bir boyuta çekiliyor. Bundan önce FETÖ ile yapılan soruşturmalarda suçsuz insanlar da mağdur olmuştur. İlgililerin derhal buna müdahale etmesi gerekiyor. Bu durum abesle iştigaldir. Ülkemizde hala FETÖ tehlikesi geçmiş değil. Hükümetin biraz daha akılcı davranması gerekiyor. Gerçek fetöcüleri cımbızla çekip oradan alması gerekiyor. Bu mücadele önemli” ifadelerini kullandı.