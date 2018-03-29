Meteoroloji uyardı! Bugünden sonra… | Meterooloji’den son dakika hava durumu haberleri

Meteoroloji'den bir son dakika açıklaması geldi ve vatandaşlar gelen yağışı merakla beklemeye başladı. Akdeniz Bölgesi üzerinden giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası yurdu etkileyecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ve hava durumuna dari son haberler...

Meteoroloji’nin dün akşam saatlerinde son dakika açıklamasıyla duyurduğu yağışlı hava yurdu etkilemeye başladı. Gelen hava durumu haberlerine yağışlar bugünden itibaren etkisini artıracak. Türkiye Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgasına teslim olacak…

METEOROLOJİ UYARDI! AKDENİZ’DEN GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

İÇ VE BATI BÖLGELERDE ANİ DÜŞÜŞ

Hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Ege’de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE’DE SEL…

Edirne’de, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç Nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Edirne’de yaşanan sel ve su taşkını havadan görüntülendi. Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte daha da yükselerek yatağından taştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor.