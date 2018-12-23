Meteoroloji’den son dakika don ve sis uyarısı! Soğuk hava ve kar kapıda

Meteoroloji'den son dakika buzlanma, kar ve sis uyarısı yapıldı. Doğu'da hava sıfırın altına inecek ve bölge genelinde hava az bulutlu ve yağışlı olacak. Öte yandan yurdun batı kesimi hafta sonunu yumuşak bir havanın etkisi altında geçirdi fakat gelecek hafta itibaren kar ve soğuk tüm yurdu saracak. Pazartesi doğudan giriş yapacak karlı hava çarşamba günü İstanbul'u da etkisi altına alacak. İşte son hava durumu verileri...

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yerini yumuşak bir havaya bıraktı. Batı’da mevsime göre ılık yaşanacak hava bugün de etkisini sürecek. Pazartesi gününden itibaren aşırı soğuk hava yurda doğudan giriş yapacak ve hafta ortası tüm yurdu saracak. Ayrıca bugün yurdun doğu kesimlerine Meteoroloji’den son dakika don ve sis uyarısı yapıldı.

METEROLOJİ’DEN DON VE SİS UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede, yağışların Iğdır’da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar şeklinde olması, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli’de sıfır, Erzincan’da 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars’ta 12, Erzurum’da 8, Ağrı’da 4, Iğdır’da 1 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Erzincan’da 7, Tunceli’de 6, Erzurum ve Ağrı’da 1, Kars’ta sıfır, Ardahan’da sıfırın altında 1 derece olacak. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken’de 60, Kars Sarıkamış’ta 49, Erzincan Ergan’da 40, Erzurum Konaklı’da 26 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İSTANBUL'DA KAR VE SOĞUKLAR GÜNLERCE SÜRECEK

25 Aralık'tan itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasından İstanbul 26 Aralık'ta etkilenmeye başlayacak. Çarşamba günü İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından soğuk ve karlı hafta bir süre daha devam edecek. Aralıklarla sürecek kar yağışıyla ilgili tüm detaylar hafta boyu sozcu.com.tr'de olacak. Kar Ankara'yı da etkileyecek, İzmir'de ise ciddi soğuma meydana gelecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.