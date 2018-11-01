Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Afrika üzerinden sıcak hava geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre; önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye’de yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.

Yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELI °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

IZMIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANISA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Göller Bölgesi’nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GİRESUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık