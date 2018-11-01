Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Afrika üzerinden sıcak hava geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.
Yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
IZMIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANISA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Göller Bölgesi’nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARABÜK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GİRESUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
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