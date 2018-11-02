Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Haftasonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu açıklamasına göre; Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAFTA SONU YURTTA HAVA DURUMU:

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

IZMIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANISA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

CANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu