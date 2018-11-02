Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Haftasonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAFTA SONU YURTTA HAVA DURUMU:
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ISTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
IZMIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANISA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
CANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
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