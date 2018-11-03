Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonunda iç ve Doğu bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli

KIRKLARELI °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

IZMIR °C, 25°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MANISA °C, 25°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARABÜK °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HAKKARİ °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu