Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli
ISTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli
KIRKLARELI °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
IZMIR °C, 25°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MANISA °C, 25°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARABÜK °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HAKKARİ °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.