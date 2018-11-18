Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları hızla düşüyor ve yurdun büyük bir kısmına yağışlı hava hakim oluyor. Yapılan uyarılara göre yağışların İstanbul'da ve Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli olması, rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor. İşte son hava durumu verileri...

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul’da sağanak yağış devam edecek. İstanbul’da hava sıcaklığı 9 derece dolaylarında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce duyurulan son dakika tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yarın yağmur ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak olması, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.



Yağışların Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli olması, rüzgarın Marmara’nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16