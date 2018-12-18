Metrobüs durağında insan seli!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yağmurun etkili olmasıyla, otobüs ve metrobüs duraklarında ve trafikte yoğunluk yaşandı. İş çıkış saatiyle birlikte köprü geçişlerinde yoğunluk üst seviyeye çıktı.

İstanbul’da yağmurun etkisiyle, Zincirlikuyu Metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı. Durak içinde ve dışındaki yoğunluk nedeniyle turnikeler kayboldu. Durağa girebilen şanslı yolcular dolu gelen metrobüse binebilmek için dakikalarca bekledi. Durağa giremeyen yolcular da turnike önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İSTANBUL’DA YAĞMUR TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DA YOL AÇTI İstanbul’da yağmurun etkili olmasıyla otobüs ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunlukların yanı sıra trafik de durma noktasına geldi. İş çıkış saatiyle birlikte köprü geçişlerinde trafikteki yoğunluk üst seviye çıktı. İLGİLİ HABER BUDO'dan sefer iptalleri! Yer yer İstanbul’da trafik durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 80'e çıktığı görüldü. Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

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