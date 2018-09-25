Milyonluk ihale kıyağı iddiasının belgeleri

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Yılmaz, AKP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış'ın aldığı ihalelerin belgesini de paylaştı.

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış’ın AKP’li kuruluşlardan, toplamda 20 milyon 848 bin TL’lik ihaleler aldığını öne sürmüştü. Ferda Barış ise, 19 Eylül’de, kendisinin 20 milyon 848 bin TL'lik ihale aldığı iddialarını yalanlayarak, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildirmişti.

BASIN TOPLANTISINDA BELGELERİ AÇIKLADI

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz, bugün düzenlediği basın toplantısında AKP'li Ferda Barış'ın aldığı söz konusu ihaleler hakkında belgeleri açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI AMA

Umut Yılmaz, Ferda Barış’ın ilçe yöneticisiyken girdiği ihalelerin etik olmadığını ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihalenin yasal olmadığını öne sürdü.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede ‘AK Parti’de yeni dönemde ihaleye girene görev yok' demişti ama sanırım bunu dinleyen yok” ifadelerinde bulundu.

Kendisi de hukukçu olan Başkan Yılmaz, “Kamuyu zarara uğratma, görevi kötüye kullanma ve ihale yasasına muhalefet” iddialarıyla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na, AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış ve yetkili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

AKP'LİLER YALANLAMIŞTI

AKP'li Ferda Barış ve AKP Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Yılmaz'ın iddialarını yalanlamış ve suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişlerdi.