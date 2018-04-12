Miraç Kandili ne zaman? İşte İslam alemi için büyük önem taşıyan kandil günleri…

İdrak ettiğimiz mübarek üç aylar içinde kandiller bulunduruyor. Geçtiğimiz günlerde üç ayların ilk kandilini yaşadık, sırada Miraç Kandili var... Kandili günü için hazırlıklarını yapmaya başlayan vatandaşlar "Miraç Kandili ne zaman?" sorusunu soruyor. İşte kandil gününe dair detaylar...

Mübarek günler gelirken İslam alemi Miraç Kandili’nin ne zaman idrak edileceğini merakla araştırıyor. İslam alemi üç ayları idrak ediyor ve üç ayların içinde birçok önemli gün bulunuyor. İdrak ettiğimiz bu önemli günler içinde sıradaki kandil olan Miraç Kandili yarın kutlanacak. Yani bu sene Miraç Kandili 13 Nisan 2018 Cuma gününe denk geliyor. Ardından Berat Kandili, Mevlid Kandili gelecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi huşu içinde ibadetlerini gerçekleştirmek ve Ramazan’ı idrak etmek için İslam alemince kutsal sayılan Ramazan ayını bekliyor. 2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ın tamamlamasıyla İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

KANDİLLER NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

*Kur'an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)'in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

*Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

*Allah rızası için namaz kılarak,

*Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

*Günahlarımızın bagışlanması için Allah'tan af dileyerek,

*Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

*Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

*Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

*Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

*Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.