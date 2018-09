Motosikletli grubun son görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazada motorlu grubun son görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin olay yerinde kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Akçakoca istikametinden Kocaali istikametine ilerleyen 81 KC 694 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç takla atarak karşı şeritte ilerleyen motosikletli grubun arasına daldı. Kazada 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosiklette bulunanlar ile hafif ticari araçta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 4’ünün kadın olduğu öğrenildi. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan motorlara müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor.

İLGİLİ HABER Sakarya'da bir otomobil motosikletli gruba daldı: 7 ölü, 2 yaralı

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm ekiplerimiz olay mahallinde. Kocaali ilçemizden Akçakoca'yı bağlanan bir yol. Bir araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçiyor, motosikletli grubun arasına dalıyor. 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Üç vatandaşımız ise yaralı. İlk gelen bilgiler 8 ölü olduğu şeklindeydi. Yeni bilgilerde ölü sayısının 7 olduğu tespit edildi” dedi.

MOTOSİKLETLİ GRUBUN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan motosikleti grubun son anları başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli grubun ticari taksinin yanından geçmesi görülüyor. Bir başka görüntüde ise kazanın hemen ardından yaşananlar yer alıyor. Araçlardan çıkan dumanlar ile yaşanan panik an be an kameralara yansıyor.

İHA