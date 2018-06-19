Muharrem İnce Antalya’da ilk hafta ve ilk 100 günde yapacaklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay'dan sonra Antalya'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. İnce burada cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk hafta ve ilk 100 günde neler yapacağını maddeler halinde açıkladı.

İnce’nin Antalya mitinginden satır başları şu şekilde;

“Hedefimiz 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir. Personeli eğitimden geçireceğiz. Turizm bölgesindeki altyapıyı güçlendireceğiz. Barışçil bir dış politikayla turizmi de geüçlendireceğiz.

Rus uçağı Suriye sınırına düşmedi Rus uçağı Antalya’ya düştü Antalya’ya! Senin işin tıkır ama olan Antalyalı’ya oldu.

3B projemiz var. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz.

MEB Başkanı’nı parti genel merkezinde ağırlamayacağız. Ülkeyi kalkındırıp gelirini arttırıp hakça bölüşeceğiz, adilce bölüşeceğiz.

Erdoğan oraya cam koyacak ben küçük notlarla çıkacağım. O camdan konuşacak ben candan konuşacağım candan.

Ayırmayacağım, kayırmayacağım, savurmayacağım.Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım.”

“İNCE KAZANIRSA UMUT GELECEK”

“İlk kez Türkiye’de bir seçimin kaybedeni olmaycak sadece CHP’liler kazanmayacak Ak Partili kardeşlerim de kazanacak.

Erdoğan kazanırsa dolar yükselecek. Erdoğan kazanırsa faiz artacak, enflasyon artacak, Suriyeliler Türkiye’de kalacak.

İnce kazanırsa umut gelecek umut.”

SARAY ELEŞTİRİSİ

“Cumartesi ‘Büyük İstanbul Mitingi’ var. 5 milyon 5. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Antalya spor… herkes kendi takımının formasıyla gelsin dedim.

Erdoğan’ın neden fakir fukaraya faydası olmaz?

2002’nin 3 Mart’ında geldi ilk icraatı benim milletvekillerim lojmanlarda oturmayacak halkın arasında oturacak dedi. Lojmanları sattı. Kendisi de gitti Keçiören’de bir apartman dairesinde yaşadı. Ama bir süre sonra bunu unuttu. Kendini özel bir kişi zannetti. Çankaya Köşkü’nü bile beğenmedi. Gitti kendine 1150 odalık bir saray yaptı. Bu yetmedi İstanbul’da 5 saray daha tahsis etti kendine. Bu da yetmedi Marmaris’te 300 odalı saray yaptırıyor kendine.

Allah’ın izni milletimizin isteğiyle Marmaris’teki sarayı engelli çocuklara tesis edeceğim.

“ERDOĞAN KAZANIRSA KAVGA… İNCE KAZANIRSA HUZUR GELECEK”

“Rizeliyim dedi ama çayını beğenmedi. Biz Rize çayı içiyoruz o kilosu 4500 TL olan beyaz çay içiyor.

Kardeşim Esat diyordu, kanlım Eset’e döndü. Onun dost kalabildiği bir insan gösterin özür dileyeyim hadi!

Herkesle kavgalı. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek. İnce kazanırsa kardeşlik gelcek huzur gelecek.

“TAÇ GİYEN BAŞ USLANIR”

“Türkiye’nin devasa sorunları var. Bu sorunları yorgun adam çözemez. Geçen gün bir çocuk atanmak istiyor ‘git seni Kılıçdaroğlu atasın’ diyor. Taç giyen baş uslanır buna katlanı ver. Kibirli birisi.

Partisini kurarken Adalet ve Kalkınma Partisi dedi değil mi? Artık adaleti de unuttu kalkınmayı da unuttu. Kıraathane diyor. Çayla kek var diyor otobüs işletiyor sanki.

Ben kalkınma diyorum, kuantum diyorum, nano teknoloji diyorum, endüstri 4.0 diyorum. Ay’da ve Mars’ta maden arayacağız diyorum. Kıraathane açacağız kek yiyeceğiz diyor.

Sen şeker fabrikalarını da sattın. Kekleri de şekersiz yiyeceğiz. ”

“1923’DEN BERİ İLK KEZ TOPRAK KAYBEDİLDİ”

“Osmanlı’yla başlayan kaybediş 1922’ye kadar sürdü. O zaman bir Mustafa Kemal çıktı dur dedi bu gidişe. İlk kez 1922’de kaybetme bitti kazanma başladı. Hatay’ı ve Kıbrıs’ı kazandı Türkiye. 1923’den bu yana 95 yılda ilk kez toprak kaybetti Süleyman Şah Türbesi’ni kaybetti. Rahmetli sağlığında bu kadar seyahat etmedi.

Başladılar yalana. Vız gelir tırıs gider. Ben işime bakarım. Erdoğan ununu elemiş eleğini asmış. Benim Türkiye’yle ilgili hayallerim var.”

ERDOĞAN’I TV’DE KONUŞMAYA ÇAĞIRDI

“Sana bir teklifim var ben milletvekili maaşı alıyorum. Sen cumhurbaşkanlığı maaşı alıyorsun. Ama bu milletin de işinin düzgün olması lazım. Gel seninle bir TV programına çıkalım bunu konuşalım. Gelsin mi TV’ye?

Söz diplomanı sormayacağım. Olan var olmayan var. Bir tek şey soracağım soğan, patates, çocukları nasıl okutacağız, ekonomik sıkıntıları nasıl çözeceğiz?

Geçenlerde dedi ki, benimle TV’ye çıkarsa reytigim artarmış. Hangimiz daha fazla izleniyor bir baktım ben Erdoğan’dan 4 kat fazla izleniyorum.

Erdoğan izlenme oranında 34. olmuş. Hava durumu bile seni geçmiş. Gel benimle TV’ye çık havan olsun biraz.”

İNCE’NİN İLK BİR HAFTA VE 100 GÜNÜ

İnce’nin ilk bir haftada ve ilk 100 günde yapmayı taahhüt ettikleri;

-Bakanlar kurulunu açıklayacağım. Sadece CHP’lilerden olmayacak. Ak Partili bakanda yapacağım.

-OHAL’i kaldıracağız.

-Merkez Bankası özerk olacak.

-IŞİD, PKK, FETÖ ile amansız mücadele edilecek

-Passolig’i kaldıracağım

-Suriye’ye büyükelçi göndereceğim. 4 milyon Suriyeliyi ülkelerine yollaycağız.

-Bağımsız yargı gelecek.

-Hak arama ve özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız.

-KHK’larla işten atılan ve dava açılmayanlar hemen işe döndürülecek.

-Askeri okulları kapattılar. Askeri okulları derhal açacağız.

-Medya bağımsız olacak.

-Cem evleri ibadethane statüsüne gelecek.

-Kamu’da yükselme adil ve liyakatlı olacak.

-Polise, öğretmene, din görevlisine 3600 ek göstergesini vereceğiz.

-Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz.

-AB ile müzakerelere hemen başlayacağız.

-Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğiz. Hiçbir sınavdan ücret alınmayacak.

-Gençler 19 Mayıs ve 29 Ekim’de gençlik bursu alacaksınız.

-24 Kasım’da her öğretmen bir maaş ikramiye alacak.

-Mazot çiftçiye 3 TL olacak.

-En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz.

-100 gün içinde çocuk bezindeki KDV’yi indireceğiz.