Müjdat Gezen’den SÖZCÜ’ye atılan FETÖ iftirasına tepki!

SÖZCÜ'ye atılan FETÖ çamuru, Halk Arenası'nın da gündemindeydi. Programın sunucusu Uğur Dündar ve büyük mizah ustası Müjdat Gezen, SÖZCÜ'ye yönelik başlatılan karalama çalışmasına sert tepki gösterdi. Gezen'in Emin Çölaşan ile ilgili sözleriyse salonu kahkahaya boğdu.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Türk tiyatrosunun iki dev ismi, büyük mizah ustaları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in konuk olduğu programda SÖZCÜ’ye yönelik FETÖ kumpası ele alındı. Usta gazeteci Uğur Dündar, gazetenin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da dahil olduğu 5 isme yönelik açılan davaya tepki gösterdi. Dündar, “Bunlar FETÖ’cü olamaz olsa olsa FETÖ’nün korkulu rüyası olurlar. Şimdi bunlar ‘Biz FETÖ’ye yardım etmedik’ diye hesap verme durumunda kalıyorlar” dedi.

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“AKLA YATKIN BİR YERİ YOK”

Bunun üzerine mizah ustası Müjdat Gezen, “Bunlar bir kısım insanı kandırmak için yapılıyor. Yoksa bunun akla yatkın bir yeri olmadığını bence AKP seçmeninin bir bölümü de biliyordur, ‘bu kadar da saçmalık olur mu?’ diyordur” ifadelerini kullandı. Gezen’in daha sonra Emin Çölaşan’ın FETÖ ile bağlantısı olabileceği esprisi salonu kahkahaya boğdu.