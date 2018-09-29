Nusr-et şimdi yandı

İstanbul Etiler'de bulunan Nusr-et lokantasında yapılan alev şovda yanan turistler restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi oldu. Olay sonrası açıklama yapan yaralı turistlerden büyük bir şirketin kurucusu ve CEO'su Viktor Hajıcek “Kabus gibi bir gece yaşadık" dedi. Bu şikayetlerden sonra dünyada pek çok örneği olduğu gibi Nusr-et altından kalkması çok zor tazminatlarla karşı karşıya kalabilir.

İstanbul Etiler’de bulunan Nusret Gökçe’ye ait Nusr-et adlı et lokantasında yapılan alev şov faciayla sonuçlandı. Önceki gün akşam saatlerinde iki çalışan lokantanın bar kısmındaki masa üzerinde alev şova başladı. Çalışanlardan biri elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi masanın üzerindeki alana dökmek istedi. Bu sırada alevler çalışanın elindeki bidona sıçrayıp bir anda etrafa yayıldı.

Olayda Çinli teknoloji markası Xiaomi'nin mağazaları olan Mi Store'un Çekya'daki kurucusu ünlü iş adamı Viktor Hajıcek, sevgilisi Çek Cumhuriyeti vatandaşı Krisryna Tresnakova ve eşiyle birlikte balayı için İstanbul’da olan İngiliz bankacı Alexandros Severıs ve Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de çeşitli yerlerinden yandı.

“KABUS GİBİ BİR GECE YAŞADIK”

Alevler bar kısmında sevgilisi iş adamı Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı Krisryna Tresnakova’nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına sevgilisi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak Krisryna Tresnakova'nın vücudunda yanıklar oluştu. iş adamı Viktor Hajıcek “Kabus gibi bir gece yaşadık. Olayın hemen ardından bir hastaneye gittik. Benim de bazı yanıklarım var ama kız arkadaşım Krisryna Tresnakova benden çok daha kötü durumda. Olay çok yeni ve şimdi daha fazla bilgi verecek durumda değilim. Kabus gibi bir gece yaşadık ve hâlâ devam ediyor” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken Tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 turist polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi oldu.

DÜNYADA YAŞANAN BENZER OLAYLAR

Nusret Gökçe’den şikayetçi olan turistlerin tazminat davası açması durumunda Türkiye’de nasıl bir karar çıkar kestirmek zor ama dünyada benzer olaylarda açılan davalar yüz binlerce dolar tazminat cezalarıyla sonuçlanıyor.

Stella Liecek davası: 1994 yılında 79 yaşındaki Stella Liebeck McDonald's'tan aldığı kahveyi üzerine döktü. Bunun üzerine üçüncü derece yanık oluştu. Mahkeme Liebeck'e 2.86 milyon dolar ödenmesine kararverdi. Daha sonra ceza 600 bin dolara indi. Bu karar restoranların sıcak ürün servislerine dikkat etmelerinde milat sayıldı.

Henry Walker davası: ABD’nin Alabama eyaletinde mahkeme jürisi, perakende devi Wal-Mart'ın markette ayağı takılıp düşerek kalçasını kırdığını söyleyen 61 yaşındaki Henry Walker’a 7,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Joanne Mogavero davası: ABD Florida’da yaşanan olayda Joanne Mogavero adlı kadın aldığı kahvenin kapağının fırlaması nedeniyle birinci ve ikinci derece yanık şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Mogavero ciddi şekilde haşlandığı gerekçesiyle dava ettiği kahve zinciri Starbucks’tan 100 bin dolar (357 bin TL) tazminat kazandı. Mogavero’nun avukatları, Starbucks’ın, kapakların fırlayabileceği noktasında müşterilerini uyarmadığı tezini mahkemede savunmuştu.

Barry Brett davası: ABD'nin New York kentinde bulunan bir Fransız restoran zinciri, yemekten tel parçası çıkması gerekçesiyle müşterisine 1 milyon 300 bin dolar ödemeye mahkum edildi. Kentin tanınmış aşçılarından Daniel Boulud'a ait restoranların birinde Fransız mutfağına ait bir tavuk yemeği olan ‘Coq au vin' yiyen müşteri, yemeğinin içerisinden çıkan tel parçası nedeniyle hastanelik olmuştu. 2015'de meydana gelen olayda Barry Brett adlı müşteri, eşiyle birlikte söz konusu restorana yemek yemeye gitti. Siparişi veren Brett, yemeğin hemen başında boğazına bir şeyin takıldığını fark edince acile gitti. Doktorlar Brett'in boğazında 2,5 santimetre büyüklüğünde temizlikte kullanılan çelik fırçadan düştüğü tahmin edilen tel çıkardı. Brett, kapacağı bir enfeksiyonun kendisi için ölümcül olabileceğini belirterek restoran aleyhinde dava açtı. New York Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, ünlü restoran, müşterisine 1 milyon 300 bin Euro ödemeye mahkum edilmişiti