Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

android-time 19:45 11 Eylül 2018
Haberler Gündem
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Salihli yönüne giden Özer Türkmen (43) yönetimindeki 45 KA 4857 plakalı motosiklet ile tali yoldan kara yoluna çıkan Necati G.’nin kullandığı 45 TV 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli Türker ve arkasındaki Emrah Akay (24), yola düşüp, metrelerce sürüklenerek, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazaya karışan otomobilin, karşı şeride geçerek, başka araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar