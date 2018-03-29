Özel okul sayısı 10 bine dayandı

Sınav sisteminin yaz-boza dönmesi sonucu veliler çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için tercihlerini özel okullardan yana kullanmaya başladı. Türkiye’deki özel okul sayısı 10 bine yaklaştı. Özel okullardaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı ise yüzde 7.1’i aştı.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, özel okul sayısının 9 bin 569 olduğunu belirterek, bu okullarda 1 milyon 263 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı. Öğrenciden; 665 bin 945'inin erkek, 597 bin 855'inin ise kızlardan oluşuyor.

Bakan Yılmaz, “2002-2017 yılları arasında açılan özel okul sayısı 8 bin 781 olup, ülke genelinde faaliyet gösteren özel okul sayısı 9 bin 569” dedi.

EN KARMAŞIK DÖNEM

Önerge sahibi CHP milletvekili Gürer ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'MEB tarihinin en karmaşık döneminde… Değişen müfredat belirsizliğini koruyan sınav sistemi ve PİSA sonuçlarında dip yapan eğitim başarısızlığı ile sancılı bir süreç yaşanıyor'' dedi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de; 10 bin 482 okul öncesi, 25 bin 308 ilkokul, 18 bin 643 ortaokul, 11 bin 360 lise olmak üzere toplam 65 bin 793 okul bulunuyor. Bu okullarda 1 milyon 61 bin 989 öğretmen ile toplam 17 milyon 508 bin 955 öğrenci eğitim görüyor.

2 BİN KURUM KAPANDI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile iltisaklı veya aidiyeti tespit edilen bin 65'i özel okul, 361'i diğer özel öğretim kurumu ile 848'i özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 274 kurum da kapatıldı.