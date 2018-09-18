Pavyonda silahlar konuştu : 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir pavyonda 2 grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarında bulunan eğlence mekanına giden Erkan A. ve Sedat A. isimli şahıslar daha önceden aralarında husumet bulunan Emrah A. ve arkadaşlarıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah A. iki arkadaşa kurşun yağdırdı. Kanlı biten kavganın sonunda Erkan A. (32) kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, vücuduna dört kurşun isabet eden Sedat A. (40) ise ağır yaralanarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Emrah A.'yı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

İHA