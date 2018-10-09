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PKK’nın Belçika sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

android-time 18:23 9 Ekim 2018
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PKK’nın Belçika sorumlusu yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Belçika’da terör örgütü PKK’ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen Devlet Aslan’ın Batman’a geldiği belirlendi.

AA

AA

ÖCALAN’LI RESİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonla Aslan yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan, Aslan’ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. AA

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Son güncelleme: android-time 18:5609.10.2018
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