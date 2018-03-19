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Polis PKK propagandasına izin vermedi

Adana polisi bölücü terör örgütüne katılarak Suriye'de ölen biri kadın çok sayıda teröristin mezarı başında PKK propagandasına izin vermedi.

android-time 10:58 19 Mart 2018
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Polis PKK propagandasına izin vermedi
Adana polisi bölücü terör örgütüne katılarak Suriye'de ölen biri kadın çok sayıda teröristin mezarı başında PKK propagandasına izin vermedi.

Adana polisi terör örgütüne katılarak Suriye’de ölen biri kadın çok sayıda teröristin mezarı başında PKK propagandası yapılacağı bilgisine ulaştı. Polis mezarın giriş ve çıkışlarını kapattı. Mezarlıkta yapılan operasyonda terör örgütü simgeleri kaldırıldı.

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Mezarın girişinde polis zırhlı araçlarla ve TOMA ile önlem aldı. Özel harekat polisi de mezar girişinde hazır bulundu. Terör ekipleri içeri girerek mezar başında PKK’yı simgeleyen her şeyi söktü. Özellikle PKK’ya katıldıktan sonra Suriye’ye gidip burada hayatını kaybeden kadın terörist Fatma Eylem Ataş’ın mezarı başındaki PKK simgesi ve diğer malzemelere el konuldu.

 

İHA

Son güncelleme: android-time 11:0819.03.2018
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