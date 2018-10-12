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Son dakika haberi! | Reuters: Rahip Brunson uçakta Avukatı: Evinde

Son dakika... Bugün görülen davada serbest kalan rahip Brunson'la ilgili Reuters, ABD'ye gitmek için şu anda uçakta olduğunu duyurdu. Ancak Rahip Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, "Brunson evine yeni ulaştı" dedi.

android-time 17:04 12 Ekim 2018
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Son dakika haberi! | Reuters: Rahip Brunson uçakta Avukatı: Evinde
Son dakika... Bugün görülen davada serbest kalan rahip Brunson'la ilgili Reuters, ABD'ye gitmek için şu anda uçakta olduğunu duyurdu. Ancak Rahip Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, "Brunson evine yeni ulaştı" dedi.

ABD’li rahip Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, rahibin hızla ABD’ye döneceğini belirterek “Brunson evinden derhal havaalanına, oradan da ABD’ye gidecek.” dedi. Reuters da Brunson’ın ABD’ye gitmek için uçağa bindiğini duyurdu.

AVUKATI MAHKUMİYET KARARINA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan Brunson’ın avukatı mahkumiyeti kabul etmediklerini belirterek temyize gideceklerini belirtti ve “Brunson artık evinde. Trafik olduğu için biraz geç kaldı. Benim ABD’ye askeri bir uçakla gideceğine dair bir plandan haberim yok” dedi.

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Son güncelleme: android-time 18:3512.10.2018
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