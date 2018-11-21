Roma’dan Bahçeli’ye maç daveti

Roma kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Roma ile Real Madrid arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de davet etti. Bahçeli’ye resmi davetiye gönderildi, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker aracılığı ile telefonla da davet tekrarlandı.

Dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin konuk olacağı organizasyona Bahçeli'nin katılamayacağı öğrenildi. Bahçeli danışmanları aracılığıyla spor kulübüne teşekkürlerini iletecek.

Cengiz Ünder’in de forma giydiği Roma’nın, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA Menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli’yi maça davet ettiği öğrenildi. Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ve katılamayacağını ancak karşılaşmayı izleyerek Cengiz Ünder’i desteklemek istediğini belirtti. Bahçeli danışmanları aracılığıyla spor kulübüne teşekkürlerini de iletecek. 27 Kasım'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile İspanyol aktör ve şarkıcı Antonio Banderas da davet edildi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.