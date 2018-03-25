Saatler ileri alındı mı? ‘Saat kaç’ bilmecesi! İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm Türkiye yaz saati karışıklığı

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saatine geçmediği için yaz saatine dönüş de yapmadı. Vatandaşlar bu sabah elektronik cihazların saatlerinin ileri alınmasıyla şaşkınlık yaşadı.
SAATLER İLERİ ALINDI MI?
Yaz saati uygulamasında geçildiğini zannedenler ‘saat kaç’ diye aramaya başladı. Ancak Türkiye zaten yaz saati uygulamasında olduğu için saatler ileri alınmadı.
YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.
TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE
GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.
GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER
Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.
Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda
Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen
Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan
Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün