Sağlık Bakanlığı personel alımı için bekleyiş… İŞKUR üzerinden başvuruları alınan sonuçlar ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak için yapılan 5298 ilkokul mezunu personel alımı için başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularını tamamlayan birçok kişi sonuçları büyük bir ilgiyle araştırıyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte söz konusu alımlar kapsamında başvuru yapan ve beklenti içine giren çok sayıda vatandaş, noter huzurunda kura çekimi ile yapılacak alımların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü “www.yhgm.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

YEDEK KURALAR DA OLACAK

Kura sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığı halde göreve başlatılmayan adayların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir. Kura çekimi ne zaman yapılacağı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilen Nihai listeye göre belirlenecektir.