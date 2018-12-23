Şanlıurfa’da düğünde dehşet! 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

Viranşehir ilçesinin kırsal Balkatan Mahallesi’ndeki bir düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tüfekle havaya ateş etti.

Tüfeği indirdiği sırada kazara ateş alması sonucu Kırmızı, Akan ve Çiçek ailelerine mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Güvenlik güçleri silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çok yönlü çalışma yürütüyor.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. AA