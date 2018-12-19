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Sarıyer’de istinat duvarı çöktü

İstanbul Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

android-time 13:11
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İstanbul Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kocataş Mahallesi, Günaydın sokakta sabah saat 08.00 sıralarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı yol şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Çökmenin yaşandığı sokakta oturan Hüseyin Aydoğdu, “Duvar yapıldıktan sonra duvarın arkası boş olduğu için yukarıdan gelen yağmur duvarın içine girdi. Duvarın içi dolunca sabah biranda büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada iyi ki insan ya da araba yoktu. Bir facia olabilirdi” dedi.

İSTANBUL,(DHA)

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Son güncelleme: android-time 13:2119.12.2018
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