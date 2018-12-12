Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Sayısal Loto’da beşinci devir gerçekleşti!

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! Sayısal Loto'da bu akşam heyecan büyük! Tam 5 çekiliş boyunca 6 şanlı rakamı bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı kar topu gibi büyüdü.Bu akşam ikramiye 7 milyon liraya yaklaştı. Bir dahaki sefere verilecek ikramiye tutarı merak konusu oldu. İşte 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı, bu hafta da talihli numaraları bilen çıkmadı! Kuponlarını dolduran oyun severler heyecanla Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve büyük ikramiye tutarını araştırıyor. Sayısal Loto’da 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam edecek. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon 757 bin TL belirledi. 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde…

12 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

İşte 1174. Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

25, 33, 36, 45, 47, 48

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:

İLGİLİ HABER On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye dörde bölündü!

İLGİLİ HABER 12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYE ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..