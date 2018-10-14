Selçuk Üniversitesi hangi şehirde? 14 Ekim Hadi ipucu sorusu!

Hadi ipucu "Selçuk Üniversitesi nerede" diye sordu. 14 Ekim Hadi ipucu sorusu olarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi 20.30'da başlayacak olan ödüllü Hadi yarışmasında yer alacak. Peki, Selçuk Üniversitesi hangi şehirde? İşte, Hadi ipucu sorusu...

İnteraktif bilgi yarışmasına katılmayı sevenler tarafından sıklıkla takip edilen Hadi ipucu soru olarak “Selçuk Üniversitesi hangi şehirde” diye sordu. 20:30'da başlayacak ödüllü bilgi yarışmasında yer alacak ipucu sorusu hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, fikir sahibi olmak adına ‘Selçuk Üniversitesi' ve ‘Selçuk Üniversitesi hangi şehirde' aramaları yapıyor. Peki, Selçuk Üniversitesi hangi şehirde? İşte, 14 Ekim Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU

Ödüllü bilgi yarışması Hadi; bugün 20:30’da başlayacak yarışma için ipucu sorusunu şu şekilde paylaştı; “Ülkemizin bir çok şehrinde üniversiteler bulunmaktadır. Bazılarını ismen biliyor olsak da hangi şehirde olduklarını bilemeyebiliyoruz Peki Selçuk Üniversitesi’nin hangi şehirde olduğunu biliyor muyuz? Aramızda Selçuk Üniversitesi'nde okuyan ya da o şehirde yaşayanlar varsa yardımcı olabilirler”

Cevap: Konya.