Servisçilerin plaka sorunu yine çözümsüz kaldı

İstanbul’da servis şoförlerinin yıllardır yerine getirilmeyen “plaka tahdidi-sınırlaması” talebi bir kez daha ortada kaldı. Soruna çözüm bulunması için CHP grubunun yaptığı tarafların bir araya gelmesi teklifi AKP’lilerin oyları ile reddedildi.

İstanbul'da binlerce kişiyi ilgilendiren servis plakalarına sınırlama getirilmesi talebiyle ilgili çözüm üretilmesi için CHP grubu İBB Meclisi'ne 10 Aralık'ta teklif sundu. Teklif AKP'lilerin oyları ile reddedildi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, sorunu gündeme taşımak için 11 Aralık tarihli İBB Meclisi'nde söz alarak servis şoförlerinin plaka sıkıntısını bir kez daha anlattı.

“SERVİS SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ARTTI”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, 2 yıl önce İBB meclisinin aldığı kararla servislere plaka tahdidi değil, 10 yıllık yetki belgesi ve taşıt kartı verilerek sektörün sorununun ötelendiğini söyledi. Örneği olmayan bu sistem yüzünden sektörün sorunlarının arttığına dikkat çeken Kösedağı şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanının servisçilerle Sinan Erdem spor salonundaki buluşmasında ‘bu sorunu çözün' dedikten sonra sektörde ciddi yığılmalar oluşmuş, kısa yoldan zengin olmak isteyenler servis plakalarına akın ederek sektörde tecrübesiz ve liyakatsiz bir yığılma yaratmıştır. Şu anda İBB'ye yetki belgesi almak için başvuran bir kişi plaka için yaklaşık 44 bin TL ödemek zorundadır. Ayrıca her belge içinde yine İBB ye ücret ödeyerek masrafları artmaktadır. Oysa bugün internete girip devren satılık servis plakası yazdığınızda ortalama 10 ila 15 bin TL arasında devren plakalar olduğunu görürsünüz. Artık para etmeyen yetki belgesi yüzünden servis şoförleri ve plaka sahipleri ciddi anlamda ekonomik ve sosyal sorunlarla uğraşır hale gelmiştir”

KAFTANCIOĞLU: 6 AY İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak “İstanbul'da en az 100 bin aile bu işten ekmek yiyor ve hakkını istiyor. İstanbul'u aldığımızda en geç 6 ay içinde servis araçlarına plaka tahdidi yapılacak” dedi. Esnafın var olan hakkını istediğini belirten Kaftancıoğlu “Plaka tahdidi servisçiler için bir hayat sigortası, bir güvence demek. Eğer servis plakalarını sınırlandırmazsanız işin ehli olmayanlar ortaya çıkar; gerçek emekçilerin hakkı heba olur. En az 35 ilde uygulanan plaka tahdidinin İstanbul'da olmaması kabul edilebilir gibi değil. İBB'yi yönetenler, Bakanları Kurulu'nun bu konuyla ilgili 1986'da aldığı kararı derhal hayata geçirmelidir” çağrısı yaptı.