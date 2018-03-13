Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! ‘Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim’

İstanbul'da bir metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine çıkan tartışma yolcuların telefon kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyaya yayılan görüntülerde şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişide uyarılarda bulunarak olaya dahil oldu.

İstanbul’da bir metrobüste yaşanan olay telefon kameralarına yansıdı. Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi’ olarak adlandırarak gençlere müdahale etti. Şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, “Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters” ifadeleriyle savundu.