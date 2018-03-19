Sincar nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sincar’a operasyon mesajı

Sincar nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın Sincar'a gireriz" açıklamasının ardından Sincar nerede sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte Sincar hakkında merak edilenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları...

Sincar ya da Şengal , Irak’ın kuzey bölgesinde yer alan Ninova ili sınırları içinde bulunmaktadır. Terör örgütü PKK’nın Irak Şengal kolu olan YBŞ ve KBY elindedir. Ezidiler’in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşamaktadır. Ağustos 2014’te IŞİD, Sincar’ı işgal etti ve 5-6 Ağustos’ta Ezidi tanıklara göre, 500-2.000 arası Ezidi sivili öldürerek Sincar katliamını işlediği belirtildi.Bu, Ezidi sakinlerinin toplu göçüne neden oldu.

20 Aralık 2014 gecesi, IŞİD şehri almak için ilk hücumu sırasında, terör örgütü PKK Sincar şehrine saldırdı. Ancak şehrin güney yarısında IŞİD’in şiddetli saldırısı ile karşılaştılar. 13 Kasım 2015 tarihinde, Peşmerge ve PKK’nın ABD hava saldırısı tarafından desteklenen büyük bir saldırısı ile, Peşmerge güçlerinin başı Mesut Barzani ve terör örgütü PKK’nın Sincar komutanı EGİD komutanlığında taarruza başlamasından bir gün sonra Sincar şehrine girdiler ve IŞİD’in elindeki kontrolü ele geçirdiler. Şehrin alınışının ardından, Sincar kentininin doğuya yakın mezrasında IŞİD tarafından öldürülen en az 78 Ezidi kadının cesetlerinin olduğu bir toplu mezar bulundu.

Türkiye yakın zamanda terör örgütü PKK/PYD’den arındırmak üzere Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı düzenlemişti. Afrin’de kontrolün sağlanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın elinde bulunan Sincar’a da operasyon yapılabileceği mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, Irak’taki PKK yuvası Sincar’a operasyon sinyali verdi.

“Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından Münbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Kuzey Irak’taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar’a gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız.”

“Bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Afrin'deki operasyonumuz şu günlerde hedefine ulaşmıştır fakat önemli olan, şimdi ben bir Musul'un son fotoğraflarını izliyorum, Rakka'nın video kayıtlarını izliyorum, Irak'ın güney bölgelerine kadar video kayıtlarını izliyorum, bir de Afrin'de kayıtları izliyorum. Neredeyse binalarda hiç tahribat yok gibi. Ama oralarda ne kadar yatırım yapılacak da oralar ayağa kalkacak. Biz yıkmaya, yakmaya değil, ihya etmeye geliyoruz. Farkımız bu.”