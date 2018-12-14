‘En derin operasyon!’

Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK’nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu. .
Karacak dağı da bu operasyonla ilk kez vuruldu. Harekata 20’den fazla savaş uçağı, İnsansız hava aracı ve tanker uçak katıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden takip etti. Akar, “Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız” açıklamasını yaptı.
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