TSK Sincar ve Karacak dağlarına düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgileri paylaştı. Operasyonda 30'dan fazla hedef imha edildi. Operasyon bölgesi Mahmur Kampı'nın kuzeyinde yer alıyor ve Türkiye sınırına 170-180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Operasyon Türkiye sınırından en uzak noktaya yapılan harekat olması nedeniyle 'en derin' operasyon olma özelliği taşıyor.

Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK’nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu. . Karacak dağı da bu operasyonla ilk kez vuruldu. Harekata 20’den fazla savaş uçağı, İnsansız hava aracı ve tanker uçak katıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden takip etti. Akar, “Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız” açıklamasını yaptı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.