Son dakika… AKP ve MHP prensipte anlaştı

Yerel seçimler öncesi ittifak tartışmalarının odağındaki iki parti AKP ve MHP arasıdaki ittifak görüşmelerinde ön koşulların kabul edildiği bildirildi.

AKP ile MHP'nin yerel seçimlerde yapmayı düşündükleri ittifakla ilgili ilk toplantı bugün Ankara'da AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında gerçekleşti.

Ankara'da AKP ve MHP arasında bir açık hava toplantısı şeklinde gerçekleşen ilk resmi görüşmede İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı’nın sürdürülmesi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında yaklaşık 3 saat baş başa süren bir toplantıda görüşülen konularla ilgili liderlerin bilgilendirileceği belirtildi. İkinci toplantının her iki parti arasında geniş katılımlı yapılması planlandı.

Toplantıya ilişkin muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki, “Verimli bir toplantı oldu. İkinci görüşme daha geniş katılımlı yapılacak. Ön görüşmede ortaya çıkan konular genel başkanlarımıza arz edilecek. Şimdilik bu kadar” demekle yetindi. DHA