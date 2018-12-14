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Son dakika… Arnavutköy’de fabrika yangını

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya İBB İtfaiyesi 43 araç, 122 personel müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında yaralı yada can kaybı bulunmuyor.

android-time 11:01
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İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya İBB İtfaiyesi 43 araç, 122 personel müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında yaralı yada can kaybı bulunmuyor.

Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi’nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İBB’den yapılan açıklamada, “Arnavutköy Hicret Mahallesi’ndeki fabrikada çıkan yangın, İBB İtfaiyesi’nin (43 araç, 122 personel) müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Soğutma ve duman tahliyesi devam etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur” denildi.

FABRİKA SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yanan fabrikanın sahibi ise söndürme çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı.  Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Eski Bolluca Belediye Başkanı Recep Bahri Kazankaya yangın çıkan fabrikaya gelerek, çalışmaları izledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul DHA

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Son güncelleme: android-time 14:2514.12.2018
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