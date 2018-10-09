SON DAKİKA… Bahçeli’den flaş ittifak önerisi

Devlet Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında, "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz" dedi.

Habertürk’e konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz. Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz” dedi.

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AF TARTIŞMALARI GÖRÜŞMELERİ BÖLMÜŞTÜ

İki parti arasında süren ancak zaman zaman af tartışmaları nedeniyle bölünen ittifak görüşmelerinde en son AKP’li Numan Kurtulmuş “Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz” demiş, MHP’li Semih Yalçın ise, “Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusu görüşüldü. Çok faydalı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.