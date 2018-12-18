Son depremler: Bursa’da deprem korkuttu! Kandilli açıkladı…

Bursa'da saat 09:45'te deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. Deprem anını yaşayanlar sosyal medya hesaplarından depremin etkisinin 'korkutan' düzeyde olduğunu yazdı. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde sabah 9.45’te yerin 5.7 kilometre derinliğinde 3.0 şiddetindeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Şehir merkezinin yanı sıra Gemlik’te de hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.Bursalı vatandaşlar deprem sarsıntısının korkuttuğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Haftasonu Bursa’nın Mudanya ilçesinde de 3,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. SON DEPREMLER



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI

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