Karamollaoğlu: AKP’nin yüzde 70’i içeri girer

Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programda SÖZCÜ'nün dünkü manşetini gösteren İsmail Küçükkaya, Karamollaoğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağını sordu. Karamollaoğlu, "Bugün hapse atılan insanlara uygulanan muamele tam olarak AKP'ye uygulansa yüzde 70 kadrosu içeride olurdu" ifadelerini kullandı. Hükümetin politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, "Bu hükümet Batı'dan daha kapitalist" dedi.

FOX TV’de yayınlanan Liderler FOX’ta programında katılan Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

“SATIŞLAR DURACAK”

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapılacak olanları sıralayan Karamollaoğlu, özelleştirmelere dikkat çekerek, “Özelleşmesi kesinleşmemiş tüm tesislerin satışını durduracağız. Çünkü Özel sektörün daha iyi çalışacağına inanıyorum. Ancak öyle şartlar oluyor ki devletin özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizmayı oluşturması lazım. Özel sektör nazlıdır. İhalelerde şeffaflık kalmadı. Hükümet özel sektörde kararlı, tarıma destek vermeyi aklının ucundan geçirmeyi bile düşünmüyor. Ama bizim Tarım Bakanı maşallah pehlivan gibi peşrev çekiyor. Gelecek sene biz ihracat yapacağız diyor” ifadelerini kullandı.

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ADALET SORUNU

Ülkedeki adalet sorununa da değinen Karamollaoğlu, “Adalet duygusu yoksa parası olan insanlar yatırım yapamaz. Risk olarak görür bunu. Dışarıda milyarlarca dolar var boş dolaşan. Türkiye yüzde 17 faiz verecek kimse gelemeyecek. Bu dışarıda oluşturulan bozuk atmosferden kaynaklanıyor. Türk ekonomisine de, hükümetine de güven yok. Yarın çıkmak istediği zaman çıkamayacak çünkü dışarıdan gelen adam parasını getirir belli bir süre size yatırır ama dilediği zaman o parasını alma şartını ister. Bunu göremediği için Türkiye’ye gelmezler” dedi.

ÇALIŞAN ÜCRETLERİ

Seçilmesi durumunda çalışanların ekonomik durumlarının şimdiden daha iyi olacağını vurgulayan Karamollaoğlu, “3 sene içinde en azından herkes bugün aldığı maaşın 2 misli maaş alacak. Asgari ücret her sene yüzde 7 artsa iki misline çıkar. Asgari ücret söz konusu olduğunda işverenin de halini düşünerek vergilerde de düşüş olması lazım. Devlet bunu karşılamalı. Asgari ücret bu şartlarda bin 600 TL olmaz. Bugünkü şartlarda yoksulluk sınırı 5 bin 600 TL civarında asgari ücret 5 bin 600 TL olmazsa adil düzen yok demektir” şeklinde konuştu.

İSRAF VE YOLSUZLUK

Seçilmesi durumunda ekonomik kaynağı nasıl elde edeceğini açıklayan Karamollaoğlu, “İsraf ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak. Bizim tahminimiz 50-60 milyar lira bir kaynağı bulmamızı sağlar. İsraf çok geniş bir kavram. Ben şuanda yatırıma dönük olmayan bütün giderleri israf olarak görüyorum. İster yol ister inşaatlar olsun. Türkiye’nin şu an için Çanakkale köprüsü diye bir köprüye ihtiyacı yok. Kanal İstanbul’a ihtiyaç yok. Türkiye’de şehirlere gidince ben üzülüyorum. Eski binalar yıkılmış yerine yenileri yapılmış bu yatırım değil; israftır. Bizim başka yerde bu paraya ihtiyacımız varken bu tür yatırımlar gereksiz. Bunlar yapılmalı ama bütçe fazlalılığı olduğu zaman yapılmalı” dedi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Karamollaoğlu seçilmesi durumunda sarayı kullanmayacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı sarayı bizim için hakikaten israf olan bir yatırım. Bize bu bina hangi faydayı sağladı? ‘Efendim itibar sağladı. Dışarıdan gelenler bakıyorlar vay canına ne kadar müthiş bir sarayda oturuyor’ demiyor ki. İtibar sarayla olmaz. O saray bize biraz büyük gelir. Biraz daha mütevazi bir yerde yaşamayı düşünürüm. Çankaya bize yakın. bizim ev de oraya yakın. Tayyip Bey o binanın dışarıda bir itibar olacağını düşünüyor. İhtişamın karşı tarafı etkileyeceğine inanıyor ama bu yanlış bir düşünce” şeklinde konuştu.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Ülkedeki yolsuzluğa dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bizim için önemli olan şey israf ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak olacaktır. Bizim insanları alıp yerlerde süründürme ihtimalimiz yok. Şeffaflık denetimle sağlanır. Türkiye’de de iki tane denetim müessesesi var. Biri Sayıştay diğeri de Devlet Denetleme Kurulu onları birleştirdiler. Bunlar bizim dönemimizde en aktif kurumlar olacaklar. Yapılan işlerde varsa bir yanlışlık onlar denetlenecek” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK ÇALIŞMALAR

Hükümetin fazlaca israfta bulunduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Bir yerden başlamanız gerekiyorsa önce dışarıya ve içeriye güven vermelisiniz. Bu bir numaralı mesele. Elimizde su dolu delik bir bidon var. Önce o delikleri tıkayacağız. İsraf ve yolsuzlukları ondan ilk plana aldık. Şuan için ne kadar israf var bilmiyoruz. Devlet öyle harcamalar yapıyor ki aklım almıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? İnsanların gözüne güzel görünmek için öyle bir harcamalar yapıyorlar ki aklımız almıyor” dedi.

“ZAMLARLA BU MESELE ÇÖZÜLMEZ”

Ülkeye dış yatırımın olması için önce ülkede adaletin sağlanması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, “Biz doğru oturalım devletin kaynaklarını iyi belirleyelim. Bu kaynakların nerelerde kullanıldığını da belirleyelim. Türkiye’nin dışına giden milyarlarca lira var ama gelmiyor. Gelmekten korkuyor. Elde var olan bu sorun zamlarla çözülmez. İsrafa bakacağız benim tahminime göre bu israf 50-60 milyarın üzerine çıkar” şeklinde konuştu.

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“OHAL’İ KALDIRACAĞIZ”

Seçilmesi durumunda OHAL’İ kaldıracağını ifade eden Karamollaoğlu, “Adalet bir ülkede en önemli şey onun için hemen OHAL’i kaldırmayı düşünüyoruz. OHAL kalktığı zaman terörle mücadeleyi daha iyi götürmeniz lazım. OHAL kalkar da adalet işlemeye başlarsa ülkeye güven artar ve yatırım yapılır” dedi.

MERKEZ BANKASI’NIN DURUMU

Merkez Bankası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Merkez Bankası bağımsız olmalı. 13 tane banka bunu yapıyor. Kısıtlama da meydana getirmişler. Ben bankacı değilim ama kaynakların kullanımı önemli. Yatırım yapılmazsa bu parayla uçuruma götürürsünüz. İlk başlanması gereken sektör tarım ve hayvancılık sektörüdür. Biz bir miktar kıpırdayalım Türkiye’de tahmin edemeyeceğiniz kadar üretimde patlama meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SORUNU

Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili planları da sorulan Karamollaoğlu, “400 bin öğretmen atama bekliyor. Bir senenin içinde buna çözüm getiremem ancak değişmesi gereken sistem Milli Eğitim. Adam yetiştirmiyor. Bunu önce halledeceğiz” dedi.

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İKİNCİ TUR SEÇENEKLERİ

‘Seçim ikinci tura kalır mı?’ sorusuna da Karamollaoğlu, “24 Haziran seçimi birinci tur için kesin bir şey söyleyemem. İkinci turda Erdoğan beni istemez. Ben olursam ben seçilirim çünkü.Sol kesimi çok farklı algıladık bu zamana kadar. Solcular bize oy verir. Benim o inancım var. Alevi kesimine gelince Alevi kesimi içinde sosyal adalet dediğimizde ikiye ayrılabilir. son dönemde Sivas olaylarının daha anlaşılır hale geldiği kanaatindeyim. İşte bazı ses bantları da yayınlandı. Fotoğraflar da yayınlandı sonra benim olmadığımı söylediler. Bütün bunlar bir kırılmaya neden oldu. Ben birçok insandan iyi tepkiler aldım” cevabını verdi.

“12 EYLÜL’DE BİLE SİVAS OLAYLARI KADAR ÜZÜLMEDİM”

Sivas olaylarında yaşadıklarını anlatan Karamollaoğlu, “Sivas olaylarına ben çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim ama bu kadar üzülmemiştim” dedi.

“ANADİL’DE EĞİTİM”

Anadilde eğitime olumlu baktığını ifade eden Karamollaoğlu, “”Teröre bulaşmamış insanlarla irtibat kurmak zorundayız. Kürt meselesine dair çalışma yaptık. Afrin meselesi araya girdi. En önemli husus bu konuda ana dilde eğitim. Bu çok tabiidir” şeklinde konuştu.

“İKİNCİ TURA KALAMAZSAK…”

İkinci tura kalmamaları durumunda nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili de Karamollaoğlu, “Tabanı her zaman etkilemek mümkün değil. Bu ittifak yapıldığı zaman biz bazı tepkiler aldık ama anlatınca da makul gördüler. Yüzde 10’luk barajı getiriyorlar arından da ittifak olabilir diyorlar. Biz hukukun üstünlüğü konusunda müttefik olduk. Şu andaki şartlarda bu ittifak zaruri. Eğer biz ikinci tura kalmazsak oyunuzu şuraya verin diye bir söz söylemedik. O zamanı geldiğinde düşünülecek bir konu” ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile ilgili mücadele sorusuna da Karamollaoğlu, “Bugünkü iktidar FETÖ ile karder birliği yaptı aynı inanca sahip diye. Yine büyüklerin söylediklerine göre bir insanın namazı ve orucu sizi aldatmasın siz onun davranışlarına bakın diyor. Yani dürüst mü, kimseyi aldatıyor mu? ahlak bu işin temeli. Eğer bir cemaat insani ehil olmadığı bir yerde makama getiriyorsa felaketi bekliyor demektir. Onu o cemaatin kabul etmemesi lazım. Bizim inancımızın bize bir emri var, işi ehline ver diye. Bugün iktidarın FETÖ ile mücadelesinde suçluluk duygusu var. Yani yıllarca bir birine güvendiler birlikte hareket ettiler. Cumhurbaşkanı ‘Ne istediler de vermedik’ dedi. Bu ihtilal demesinin hesabının mutlaka sorulması gerekir ama bugün iktidarda olanlar bunu tam olarak soramıyorlar. Bunları üçe ayırıp alttakiler ibadet, ortadakiler ticaret, üsttekiler de ihanetle uğraşıyorlar dediler ama üsttekiler hep kaçtı gitti. Ama ibadet inancıyla buraya bağlanan masumlara bulaşıyorlar” dedi.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI

Programda SÖZCÜ’nün dünkü manşetini gösteren İsmail Küçükkaya, Karamollaoğlu’na FETÖ’nün siyasi ayağını sordu. Karamollaoğlu, “Ben siyasi ayak denilince ne denilmek istendiğini anlıyorum. Onun için de çok açık olarak bugün hapse atılan insanlara uygulanan muamele tam olarak AKP’ye uygulansa yüzde 70 kadrosu içeride olurdu. Çünkü o kadar sudan sebeplere itham ediliyor ki. Böyle bir mantık olmaz. Hükümetin burada en büyük hatası insanların masumiyetini ispat et demesi. Bugün FETÖ ile mücadelede kurunun yanında yaş da yanıyor. FETÖ ile bizim dışımızda irtibat kurmayan hiçbir parti yok. 15 Temmuzu FETÖ dış istihbarat örgütleriyle yaptı” ifadelerini kullandı.

GÜL’ÜN ADAYLIĞI

Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgiliyse Karamollaoğlu, “Kendisi daha farklı şekilde endişelerini dile getirdi. Ben onun bu durumunu görünce kendisine bir teklif götürmeyi uygun gördüm. Çünkü AK Parti’deki bu memnuniyetsizleri topyakün kucaklayacak tek isim Gül’dü. Ben konuşmalarımda şunu gördüm. İnsanlar bir değişikliği zaruri görüyorlar. Bu dönemde Abdullah bey bir geçiş dönemi gibi gelecekti. CHP ile bunu konuştuğumuzda mutabakata vardık. Meral hanım ‘ben adaylığımı açıkladım, şimdi bu kararımda geri adım atmam doğru olmaz’ dedi” ifadelerini kullandı.

BARAJ SORUNU

24 Haziran’daki seçimde alacakları oy oranıyla ilgili soruya da Karamollaoğlu, “Bugün yüzde 10 barajı kalkarsa bizim yüzde 10 geçeceğimiz kanaati var bende. Geçmişte bize baraj nedeniyle bize oy vermeyenlerin tavrı değişmiş oldu. Eskiden bizim tabanımızda olanların bir kısmıysa bize dönmüyor. Onlar şimdiki hükümetten memnun. Devletin imkanlarından fazlaca yararlananlar bunlar” dedi.

Ülkedeki yönetime de değinen Karamollaoğlu, “Diktaya yönelmiş bir Cumhurbaşkanı var” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu gündemlerinde bedelli bir askerlik olmadığını söyledi.