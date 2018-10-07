Son dakika… Erdoğan: Teröre bulaşan kişiler sandıktan çıkarsa kayyum atarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kampın ardından önümüzdeki yerel seçimlerde teröre karışmış kişilerin seçilmesi durumunda 'anında kayyum atarız' açıklaması yaptı.

AKP’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kampın ardından açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde teröre karışmış kişilerin seçilmesi halinde seçilen kişilerin yerine kayyum atanacağını açıkladı.

Erdoğan, “Şunu da açık söylüyorum. Şimdi mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok… Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok..” dedi.

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“EGE VE AKDENİZ’DEN VAZGEÇMEYECEKTİR”

Öte yandan Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısına da değinen Erdoğan “Terör sorununu Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarmakta kararlıyız. Afrin’de 4584 teröristi etkisiz hale getirdik. Açık ve net söylüyorum; biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Türkiye terör koridoruna izin vermeyecektir, Ege ve Akdeniz’deki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye milli kalkınma hamlesinden geri adım atmayacaktır” şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasında ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğin çiğnenmesine de fırsat vermeyeceğiz dedi.