Son dakika haberi.. Hasan Celal Güzel vefat etti

Denizli'de fenalaştıktan sonra ambulans uçakla gece yarısı Ankara'ya sevk edilen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hastanede vefat etti. 73 yaşındaki Güzel, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, böbrek yetmezliği nedeniyle de bir süredir nakil beklediği öğrenilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.Güzel daha sonra durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi. Sabaha karşı ise acı haber geldi. 73 yaşındaki Hasan Celal Güzel’in yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hasan Celal Güzel kimdir?

1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi.

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynayan ve 1983 yılında 38 yaşında iken Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı unvanı alan Hasan Celal Güzel, 23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kurmuş ve bir süre partinin genel başkanlığını yapmıştı.