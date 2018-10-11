Son dakika: İstanbul yağmurla uyandı! Yağışlar ne zaman bitecek?

İstanbul sabah saatlerine yağmurla uyandı. Tam mesai saati başlangıcına denk gelen yağmur özellikle boğaz hattını etkiledi. Meteoroloji'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu yağışlar ne zamana kadar sürecek? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde işlerine okullarına gitmek isteyen vatandaşlar yoğun yağmurla karşılaştı. Kuvvetli yağmur trafiği de etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika tahminlerine göre yağışlar günlerce sürecek.

İSTANBUL’UN BATI KESİMLERİNE SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale, Bursa, Muğla, Denizli, Osmaniye, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Karabük, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın doğu, Hatay’ın kıyı ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, İstanbul’un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

RÜZGAR UYARISI DA GELDİ!

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, İstanbul’un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.