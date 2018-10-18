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Son dakika… Meral Akşener’den Erdoğan’a emeklilik çıkışı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken emeklilikte yaşa takılanlar için söylediklerini eleştirdi.

android-time 00:25 18 Ekim 2018
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Son dakika… Meral Akşener’den Erdoğan’a emeklilik çıkışı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken emeklilikte yaşa takılanlar için söylediklerini eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için yaptığı, “38 yaşında emekli mi olunur?” açıklamasına çok sert yanıt verdi.

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Twitter’dan açıklama yapan Akşener şunları söyledi;

“46 yaşından beri SSK’dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor. Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün! #EmeklilikteSarayaTakılanlar.”

meral-aksener

 

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Son güncelleme: android-time 00:5718.10.2018
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