Son dakika… Meral Akşener’den Erdoğan’a emeklilik çıkışı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken emeklilikte yaşa takılanlar için söylediklerini eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için yaptığı, “38 yaşında emekli mi olunur?” açıklamasına çok sert yanıt verdi.

İLGİLİ HABER Emeklilikte yaşa takılanları eleştiren Erdoğan 46 yaşında emekli olmuş

Twitter’dan açıklama yapan Akşener şunları söyledi;

“46 yaşından beri SSK’dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor. Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün! #EmeklilikteSarayaTakılanlar.”