Son dakika: Muğla Gökova’da 4 büyüklüğünde deprem! | Son depremler…

Muğla Gökova Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilere göre, bugün saat 17.21’de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı olmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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DHA