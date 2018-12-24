Son dakika… Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adliyeye sevk edildi

Savcılıkta ifadeleri alınan usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcı, Akpınar ve Gezen'in "adli kontrol" hükümleri uygulamasına tabi tutulmalarını talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halk Arenası programına katılan duayen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yargıya çağrıda bulunarak, ‘Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler' demiş, Erdoğan'ın çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında ‘Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Bugün iki sanatçı polis tarafından adliyeye götürüldü. İki usta sanatçı da alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. (Ayrıntılar geliyor)

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