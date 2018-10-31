Son dakika… TSK 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Şanlıurfa'da bulunan karakola taciz ateşi açan teröristlere karşı yanıt veren TSK 10 teröristin etkisiz hale getiridliğini açıkladı. Bu açıklamanın arkasından TSK Kuzey Irak'a düzenlenen hava opesrasyonunda 23 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece toplamda operasyonlarda etkisiz kılınan terörist sayısı 33 oldu.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Şanlıurfa Suruç’ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018'de taciz ateşi açılmıştır. BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askerî aracımızda hasar meydana gelmiştir” ifadeleri kullanıldı. KUZEY IRAK’A HAVA OPERASYONU TSK’dan yapılan yeni açıklamada Kuzey Irak’a düzenlenen operasyonda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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