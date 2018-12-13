Spartak Trnava Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe moral için sahada…

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde formalite maçına çıkıyor. Spartak Trnava Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftarlarca araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı hakkında merak edilen detaylar...

Slovakya’nın köklü takımı Spartak Trnava ile deplasmanda karşı karşıya gelecek temsilcimiz Fenerbahçe’nin maçının detayları merak ediliyor. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden naklen yayınlanacak sorusu araştırılıyor. İşte maça dair detaylar…

SPARTAK TRNAVA MAÇI FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava, Stadion Antona Malatinskeho’da temsilcimiz Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 13 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

GENÇLER SAHNE ALACAK

Herhangi bir önemi olmayan mücadele öncesi Erwin Koeman, Mehmet Topal, Benzia, Neustadter ve Hasan Ali Kaldırım'ı İstanbul'da bıraktı. Sakatlıkları bulunan Valbuena, Frey ve Alper ile cezalı Eljif Elmas da Trnava karşısında görev alamayacak. Koeman'ın Yiğithan Güveli, Ömer Çakı ve Mahsun Çapkan gibi gençlere şans vermesi bekleniyor. Uzun süredir kulübeye mahkum kalan Diego Reyes de bugün yeniden ilk 11'de görev yapabilir.